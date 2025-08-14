Fotovoltaico ad Argignano: scontro in Consiglio

Casolare circondato da pannelli solari ad Argignano, la questione è approdata in consiglio comunale. Dopo il grido d’allarme lanciato al Carlino da Domenico Pecci, proprietario del casolare in frazione San Michele, 82, falegname che l’anno scorso ha scoperto del progetto del primo campo fotovoltaico già autorizzato (seguito quest’anno da un secondo ancora da autorizzare) a continuare a dare battaglia è l’ex sindaco Roberto Sorci.

"Dopo l’ennesima esposizione legale il sindaco sulla procedura seguita – rimarca Sorci – in aula ha invitato il segretario comunale a una maggiore delucidazione sulla mia unica domanda: la ditta al momento della richiesta maggio-giugno 2023, possedeva il titolo abilitativo sull’immobile per poter inoltrare la domanda di autorizzazione paesaggistica? Il segretario, con un bellissimo giro di parole, spiegava nuovamente al consiglio comunale, che l’impianto fotovoltaico in questione, essendo realizzato in zona industriale, andava in attività edilizia libera e quindi era abilitato. Non rispondendo di fatto alla mia domanda. Ed evitando di ricordare, il secondo comma dell’art. 22-bis che dice ‘che, se l’intervento, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico come in questo caso, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente Soprintendenza’ che, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità adotta, nel termine di 30 giorni, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi. Essendoci qui vincoli ambientali-paesaggistici, come detto dalla Soprintendenza nel 2020-2021, era quindi obbligatoria la richiesta alla Soprintendenza. Di conseguenza alla data del 14 maggio 2023, la richiesta della nuova società avrebbe dovuto essere corredata da un titolo abilitativo sulla proprietà".

Sorci ha spulciato le carte del ricorso al Tar a cui si era rivolta l’azienda proponente dopo una prima bocciatura. "La relazione paesaggistica era di competenza dell’Ente comunale, lo ha detto la stessa Soprintendenza il cui avvocato ritiene, che il Comune, non abbia svolto coscienziosamente l’iter di sua competenza. Ma il tutto evidenzia, anche il loro modo di operare confuso e inefficiente, in quanto su quel terreno la stessa Soprintendenza, aveva già espresso nel 2020-2021 un diniego con tanto di prescrizioni. Come dire abbiamo sbagliato tutti, cerchiamo di sistemare la vicenda tra noi. Di qui la decisone del ritiro dal Tar e il ridicolo pseudo accordo con le opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico. A pagare però – conclude Sorci – è il cittadino che si ritrova in questa situazione. Il quale si trova del tutto svalutata la sua casa, costruita con anni di sacrifici e costretto ad ammirare invece che la verde campagna, tre ettari di superficie vetrata che cambierà completamente il microclima della zona".