Fotovoltaico, adesso deciderà la Regione

Braccio di ferro sui nuovi campi fotovoltaici a Monterosso stazione: domani la terza Commissione consiliare permanente della Regione sarà chiamata ad approvare la legge che potrebbe fermare quello che il Comitato Monte Strega, forte di 3mila firme raccolte (sono 6.500 i residenti di Sassoferrato), giudica "uno scempio che danneggia il paesaggio". Si intitola ’Governo del territorio, ambiente e paesaggio’ la proposta di legge sulle aree (non) idonee per gli impianti di fotovoltaico con moduli a terra sul territorio regionale.

Dopo l’approvazione, la proposta della Commissione sarà calendarizzata per la discussione in aula. Manca ancora l’ok ufficiale della Conferenza dei servizi all’installazione, ma intanto il Comitato Monte Strega denuncia: "Il Comune di Sassoferrato si è rifiutato di espropriare terreni per realizzare l’elettrodotto necessario al fotovoltaico ma ha autorizzato la ditta privata a farlo. I campi fotovoltaici di Monterosso stazione prevedono un elettrodotto di circa 5 chilometri per raggiungere la centralina Enel a Sasso. Ma per farlo è necessario l’esproprio di decine e decine di terreni. Inizialmente, l’impegno a farlo era del Comune, poi quest’ultimo ha rinunciato chiedendo alla Provincia di Ancona di occuparsene. Richiesta respinta, ma con l’accordo che a farlo sarebbe stata la ditta che ha progettato gli impianti. Ma l’esproprio per pubblica utilità può essere affidato ad un privato? Evidentemente no, a meno che questo non sia autorizzato da un ente pubblico. Problema subito risolto: è Solar Challenge 7 a fare l’esproprio, lo autorizza il Comune di Sassoferrato, che non lo fa, ma delega qualcun altro. Era necessario? – attaccano dal Comitato - Vi pare una decisione accettabile, trasparente, dopo aver votato all’unanimità, in Consiglio, un ordine del giorno di contrarietà agli impianti?".

Il Comitato evidenzia pure il fatto che "a 150 metri dal luogo dove sorgerebbero i nuovi impianti si trova un bene storico tutelato, la Chiesa di Sant’Ugo, patrono della città, edificata nel 1731, presente nel Catalogo dei Beni storici del Ministero della Cultura, di proprietà della Diocesi di Fabriano - Matelica e tutelata dalla Soprintendenza. La legge prevede una fascia di rispetto di 500 metri per gli impianti di fotovoltaico, che non sono assolutamente rispettati dagli impianti, che si troverebbero 100-200 metri dalla chiesa patronale". "L’area dei nuovi campi fotovoltaici ’Sassoferrato 1’ e ’Sassoferrato 2’ è stata inserita, nel Ppar (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale) tra le area di rilevante valore paesaggistico".

Sara Ferreri