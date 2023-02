Fotovoltaico al parcheggio Archi Nasce una comunità "rinnovabile"

Un impianto fotovoltaico sul tetto del parcheggio degli Archi per produrre energia propria puntando alla creazione di una Comunità di energia rinnovabile (Cer). È il doppio obiettivo che si pone il piano voluto dall’amministrazione comunale attraverso Mobilità & Parcheggi, società partecipata del Comune stesso, presentato ieri e concreto: la progettazione esecutiva e quella definitiva sono già state fatte, manca soltanto l’affidamento dei lavori che dovrebbero durare circa tre mesi: "Entro l’estate contiamo che l’impianto sia attivo iniziando con la prima di due fasi che, col tempo, includerà altri edifici attigui di proprietà comunale in modo da creare la Comunità energetica. Lo stesso discorso lo stiamo adattando a PalaBrasili, a Collemarino (c’è pure l’ipotesi parcheggio scambiatore all’ex Verrocchio), e così andremo avanti con il grosso delle strutture sportive e altre sedi di proprietà del Comune. La strada imboccata ormai è questa sul fronte del contenimento dei costi dell’energia, specie dopo il drammatico autunno scorso con i rincari delle bollette che hanno colpito tutti". Così la sindaca, Valeria Mancinelli, e l’assessore Ida Simonella, candidata alle comunali del centrosinistra. Il progetto è stato presentato ieri mattina, in una giornata assolata e dunque attinente al tema, sul tetto del parcheggio degli Archi dove sarà realizzato il primo step. L’impianto richiederà una spesa complessiva di circa 320mila euro, soldi investiti che poi dovrebbero rientrare nel corso degli anni sotto forma di risparmio energetico oltre ai benefici per l’energia pulita diffusa nell’ambiente. Erano presenti anche gli assessori ai Lavori pubblici Paolo Manarini, all’ambiente Michele Polenta, alla viabilità Stefano Foresi il general Manager di Mobilità e Parcheggi Giorgio Luzi. I primi edifici comunali a essere coinvolti nella Comunità energetica sono la scuola ‘Leonardo Da Vinci’, la futura palestra di Borgo Pio (con all’interno alloggi Erap e il centro H) in corso di realizzazione, e la scuola materna Aporti. Sedi che si trovano nel traggio di poche decine di metri dal parcheggio degli Archi: "Il progetto a regime coprirà il fabbisogno energetico di questi edifici e resterà ulteriore energia per poter coprire il fabbisogno di altri soggetti anche privati. Ad esempio gli operatori economici e i commercianti degli Archi, che entrerebbero nella comunità energetica come meri consumatori" ha aggiunto la Mancinelli. L’impianto, con potenzialità di 100 kW di punta (kWp) e allaccio all’esistente cabina di bassa tensione, è già pensato e predisposto per un ampliamento fino a 350 kWp, che andrà a interessare le coperture delle sedi comunali poc’anzi ricordate. Le comunità energetiche sono associazioni tra cittadini, pubbliche amministrazioni, commercianti e imprese che si uniscono con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.