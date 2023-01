Fotovoltaico e luci led dappertutto "Così tentiamo di abbattere i costi"

Caro bollette, l’amministrazione comunale ha chiuso l’anno facendo quadrare i conti alla fine nonostante l’aumento dei costi quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti. In sede di bilancio trovati fronti necessari per coprire il deficit imposto dall’aumento dei costi delle risorse energetiche. Per il futuro, sperando che l’inverno 2022-2023 non venga replicato già dal prossimo anno, la giunta ha stanziato una somma iniziale a protezione, ma soprattutto alcune misure che potrebbero essere applicate. Tutto dipenderà però dall’esito delle prossime elezioni comunali di primavera, con l’attuale giunta che tra pochi mesi decadrà e con l’attuale assessore al bilancio, Ida Simonella, candidata per il centrosinistra. Al comando dei cordoni della borsa del bilancio c’è ancora lei: "La rinegoziazione dei mutui a fine anno 2022 ci ha consentito di poter far fronte all’enorme balzo in avanti dei costi generali per la nostra amministrazione senza dover mettere mano alle tariffe comunali a rialzo. A questo noi tenevamo molto _ spiega l’assessore Simonella _. Ricordo ancora, per chi non fosse informato, che in media ogni anno noi spendevamo circa 4 milioni di euro per le bollette dei siti di nostra competenza; quest’anno abbiamo dovuto alzare a quasi 7. Detto questo nel bilancio di previsione del 2023, approvato durante l’ultimo consiglio comunale dell’anno prima di Natale, per il capitolo bollette abbiamo già accantonato una somma pari a 800mila euro per eventuali surplus. Dovesse capitare come l’anno appena passato non sarebbero sufficienti, ma intanto quei soldi a preventivo ci sono. Io credo e spero di non trovarci di fronte a una situazione come quella appena vissuta. Poi c’è tutta la partita delle misure legate al risparmio di energia". Misure che dovrebbero essere pensate e applicate nel corso dell’anno, ma come detto il punto interrogativo su chi siederà sulla poltrona di sindaco al posto di Valeria Mancinelli impone riflessioni parziali. Qualora la stessa Simonella dovesse prevalere sui rivali, il suo piano d’azione verte su alcuni fronti. A partire da una volontà programmatica ben precisa: "Dove possibile tecnicamente vorrei spingere affinché tutti gli edifici comunali possano produrre la propria energia per limitare al massimo i costi in bolletta _ spiega l’assessore al bilancio _. Come? Piazzando impianti fotovoltaici, ripeto, ovunque possibile. Mai dobbiamo prendere coscienza del problema e passare agli interventi pratici. Inoltre, e questo è già partito, stiamo sostituendo periodicamente con luci al led a basso impatto tutti gli impianti dell’illuminazione pubblica. A partire dal progetto Iti Waterfront che prevede la nuova illuminazione fronte-mare da Porta Pia al Duomo".