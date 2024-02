Fotovoltaico, è scontro: "No a fughe in avanti"

"Sui nuovi impianti di fotovoltaico a terra a Monterosso stazione la conferenza dei servizi non faccia fughe in avanti ed attenda la conclusione dell’iter della proposta di legge sulla definizione delle aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale. O ci saranno responsabilità di tecnici ed amministratori". Tuona il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, che parla di "decisione gravissima, se confermata". Conferma che non si fa attendere. Il presidente della Provincia Daniele Carnevali replica: "Non c’è alcuna fuga in avanti. La conferenza dei servizi ha già deciso il 3 dicembre. Gli impianti sono stati autorizzati e si sta lavorando alla predisposizione ufficiale degli atti". Anche se la Soprintendenza era assente ed aveva chiesto ulteriore documentazione?

"Tutte le parti erano state convocate come previsto e la seduta si è svolta regolarmente – faCarnevali - La decisione è stata presa nella sede a questo deputata il 3 dicembre". Ma ad oggi non c’è ancora l’atto ufficiale pubblicato, perché? "Gli uffici hanno lavorato per compilare tutti gli atti necessari – spiega - va considerato che il personale non è così numeroso e ci sono altre conferenze dei servizi in svolgimento. Se mi si chiede se personalmente sono favorevole al fotovoltaico a terra io dico no, ma le leggi nazionali non si possono certo derogare e da quelle è scaturita la decisione". Ma il consigliere Ciccioli sostiene che si sarebbe potuta e anzi dovuta attendere la proposta di legge regionale che oggi sarà discussa in commissione e poi dovrà essere approvata in aula. Proposta che dovrebbe definire le aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale.

"Non sono un tecnico ma secondo quanto mi ha spiegato il dirigente dell’ urbanistica della Provincia, Sergio Bugatti, quello strumento non potrebbe bloccare gli impianti. Come noto la legge regionale che comunque richiederà non tempi brevi, non può derogare a quella nazionale". "Appare singolare questa improvvisa accelerazione – sostiene Ciccioli - quando il fronte comune verso il no a questo progetto è stato espresso a più riprese dalle istituzioni con delle mozioni di contrarietà, votate all’unanimità dagli Enti coinvolti nella conferenza dei servizi: il Comune, la Provincia e la Regione. Sarebbe come se i tecnici si opponessero alla volontà politica degli enti. Gli impianti vengono a collocarsi vicinissimi ai torrenti esondati nell’alluvione di settembre ’22 che ha devastato la frazione di Monterosso stazione: c’è un grave rischio idrogeologico".

Sara Ferreri