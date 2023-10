Fotovoltaico, Monte San Vito chiede di avere voce in capitolo

Fotovoltaico a terra il Comune di Monte San Vito chiede di poter "contare". Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di maggioranza "Monte San Vito cambia" sulla necessità di una regolamentazione per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. "Certi siti di installazione – spiegano dalla maggioranza guidata dal sindaco Thomas Cillo - risultano particolarmente pregiudizievoli di quel valore immateriale ed irrinunciabile che è l’armonia percepibile dalla visione del paesaggio, specie in relazione alle caratteristiche delle colline marchigiane e delle sue coltivazioni tipiche che contraddistinguono in modo rilevante la nostra regione e ciò risulta appieno solo con valutazione effettuate sul luogo e con il contraddittorio immancabile di chi questi luoghi li abita, li vive, li amministra. Questo ordine del giorno non è assolutamente un rifiuto pregiudizievole delle fonti di energia rinnovabili che rappresentano innegabilmente il futuro, ma una richiesta di rientrare nella possibilità di indirizzare e incidere su un fenomeno che in altri Comuni vicini sta andando fuori controllo".