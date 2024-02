Fotovoltaico, si ipotizza la nascita di un comitato: "Argignano, assemblea pubblica per discutere"

Campi fotovoltaici nella piana tra Paterno e Argignano in attesa dell’assemblea pubblica organizzata per domani dalla giunta Ghergo: non si placano le polemiche. "Ettari ed ettari di pannelli fotovoltaici con un elettrodotto devastante fino alla centrale elettrica della Cittadella degli Studi – commenta l’ex sindaco Gabriele Santarelli – Il tutto in un clamoroso silenzio che ha portato diversi privati a vedersi recapitare all’improvviso ordinanze di occupazione di suolo per la realizzazione dei tralicci. Una storia che parte da lontano, ossia da quando qualcuno decise che nella Piana tra Paterno e Argignano dovesse sorgere un’area industriale a Paterno. Così i proprietari da anni devono sostenere un’Imu che li ha prosciugati. Una miopia politica di chi ancora oggi siede sui banchi del consiglio comunale. Ora i proprietari sono giustamente sollevati dal fatto che possono sgravarsi da questa pesante zavorra. Infatti a causa della nuova legge statale è possibile realizzare anche lì campi fotovoltaici estesi svariati ettari. Non sarà l’ultimo se nessuno farà qualcosa. La prossima area potrebbe essere quella sotto Moscano, dietro i capannoni dell’ex Antonio Merloni. Intanto immaginatevi quella bellissima zona ricoperta di pannelli. Anche in questo caso da parte della Giunta dei Miracoli il massimo silenzio, ma stavolta nemmeno i loro consiglieri sapevano nulla".

"E’ un processo irreversibile, imposto anche da normative nazionali che favoriscono ed autorizzano gli impianti eolo-fotovoltaici bypassando totalmente regioni e Comuni – commenta dalla maggioranza il consigliere Paolo Paladini (foto) – Transizione che come Partito democratico abbiano sempre appoggiato. Ovviamente è un processo che va condiviso con gli abitanti dei territori interessati e proprio per questo venerdì (domani, alle 21,15 al circolo di Argignano, ndr) terremo un’assemblea pubblica per valutare insieme a loro le opportunità e le criticità. Come partito, saremo comunque molto attenti a coniugare la necessaria ed indifferibile transizione ecologica con la salvaguardia di un entroterra montano in gran parte ancora incontaminato favorendo, in caso, anche eventuali varianti all’attuale Prg che possano garantire il mantenimento di un ecosistema unico nel panorama appenninico nazionale".

Intanto i cittadini di Paterno, Argignano e Bassano stanno valutando la costituzione di un comitato analogo a quello che si sta battendo contro i nuovi campi fotovoltaici a Monterosso di Sassoferrato.