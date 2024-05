Fotovoltaico, si va verso un nuovo ricorso

Campi fotovoltaici di Monterosso stazione, torna all’attacco il comitato Monte Strega che preannuncia un nuovo ricorso dopo l’esposto già inviato da alcuni cittadini in Procura. "Nel programma elettorale del sindaco uscente – rimarcano dal comitato si legge: ‘Dovrà approntarsi un’apposita pannellistica informativa/divulgativa della ‘Battaglia delle Nazioni’ nella piana di Serragualdo (295 a.C. e 552 d.C.)". Ma è possibile e ragionevole mettere una ‘pannellistica informativa/divulgativa’ a fianco dei pannelli per i campi fotovoltaici già autorizzati? Fa piacere che si riconosca quanto il comitato ha sempre sostenuto, fin dal giugno 2023, ma la rilevanza archeologica di un’area non è un motivo che osta l’istallazione di pannelli fotovoltaici? Si chieda alla Soprintendenza archeologica. Noi, su questo aspetto, avevamo richiesto una verifica preventiva di interesse archeologico, come prevede la legge, presentando un’ampia relazione della direzione nazionale dei gruppi archeologici, sostenendo che, secondo un’autorevole e accreditata storiografia, proprio nella ‘piana di Serragualdo’, ove insistono i due campi fotovoltaici con moduli a terra (insieme con altri), si sarebbe tenuta la storica ‘Battaglia delle Nazioni’. Questa nostra istanza non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla conferenza dei servizi, nonostante che la Soprintendenza Archeologica di Ancona, inascoltata, avesse fatto due esplicite richieste di ulteriore documentazione conoscitiva per una corretta espressione su tutti gli eventuali aspetti di tutela interessati dagli impianti e per poter esprimere il proprio parere di competenza, lamentando l’omissione di atti procedimentali". Il comitato nei giorni scorsi ha chiesto un incontro ai due candidati sindaci "per far luce su che cosa intendano fare nel governo del territorio". "Stiamo preparando – aggiungono - un ricorso alla commissione di Aarhus sulla base della convenzione sottoscritta, nel 1998, da quasi tutti gli stati membri della Ue, Italia compresa, che si impegnavano a rispettare le valutazione espresse dalla commissione in materia ambientale. La commissione ha titolo a decidere se intervenire quando vengano presentate, alla stessa, situazioni nelle quali non vengono rispettati i princìpi fondamentali: piena comunicazione e coinvolgimento dei cittadini e giustizia ambientale. A Sassoferrato è accaduto, al contrario, che i cittadini non sono stati minimamente coinvolti né avvertiti dei progetti per gli insediamenti fotovoltaici, poi autorizzati. I cittadini hanno preso conoscenza di quanto si stava facendo da molti, molti mesi solo attraverso le assemblee del comitato".