"Fotovoltaico, stop all’invasione". Firme per una proposta di legge

"Fermare la proliferazione di campi fotovoltaici a livello nazionale". Le forze politiche che compongono ‘Coalizione democratica’ plaudono all’iniziativa lanciata dalla sindaca Daniela Ghergo e si dicono pronte a raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, promossa dal primo cittadino, per modificare l’attuale normativa per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. "La diversificazione nella produzione di energia, con la progressiva riduzione della dipendenza dai combustibili fossili a favore del fotovoltaico e dell’eolico, ci vede favorevoli, da sempre – rimarcano i capigruppo di maggioranza Andrea Anibaldi (Rinasci Fabriano), Paolo Paladini (Pd) e Riccardo Ragni (Progetto Fabriano) –. Tuttavia, siamo consapevoli della necessità di contemperare questa sfida, irreversibile, con la fondamentale esigenza di garantire l’adeguata tutela del nostro patrimonio paesaggistico. Sulla base della normativa attualmente esistente, le aree interne sono quelle maggiormente interessate dalla potenziale installazione dei suddetti impianti e, quindi, appaiono particolarmente fragili e vulnerabili. La possibilità di mobilitare la cittadinanza per modificare tale normativa attraverso la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare rappresenta, inoltre, una grande occasione di partecipazione attraverso una forma di "democrazia diretta", in grado di coinvolgere anche l’elettorato giovanile, ancora più sensibile alle tematiche ambientali". sa. fe.