Fra le stelle il Teatro del Cosmo Osservazioni e astrofotografia

Fa tappa negli spazi esterni del Ristorante Il Girasole di Camerano il ‘Teatro del Cosmo’, evento itinerante curato da Umbria Skywatching. L’appuntamento è per questa sera alle 20 (il biglietto è acquistabile online su Eventbrite; prenotazioni al 3289043097). L’iniziativa permette ai partecipanti di scoprire la magia del cielo notturno partecipando a un’esperienza astronomica completa, in grado di guidare grandi e piccoli alla scoperta delle costellazioni e dei fenomeni più affascinanti dell’universo, grazie al supporto di esperti di astronomia. Il pubblico si troverà di fronte una platea composta da pouf gonfiabili luminosi su cui sedersi, e un grande schermo per proiezioni, oltre che un’esposizione di autentici meteoriti e telescopi professionali.

Umbria Skywatching dà così l’opportunità di sperimentare la perfetta fusione tra osservazione a occhio nudo e proiezioni multimediali, un mix coinvolgente capace di affascinare tanto gli appassionati quanto i semplici curiosi. L’ esperienza inizia con la spiegazione dei fondamenti dell’astronomia mediante il puntamento laser delle costellazioni, e con un emozionante ‘viaggio’ astronomico.

I presenti potranno quindi ammirare da vicino gli straordinari oggetti celesti, direttamente attraverso telescopi professionali, e assistere alla realizzazione in diretta di spettacolari astrofotografie degli oggetti del cielo profondo. L’obiettivo è immergersi in un viaggio nel tempo e nello spazio, partendo dalla luna e dai pianeti, per poi esplorare affascinanti fenomeni cosmici, come gli ammassi stellari, le galassie e le nebulose. Lo staff di Umbria Skywatching sarà a completa disposizione del pubblico, per soddisfarne ogni curiosità, scientifica o culturale. Per chi volesse, alle 20 sarà possibile cenare o gustare un aperitivo.