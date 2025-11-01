"Fra silenzi e spari". Così i Gang si riprendono le loro canzoni

Un concerto "Fra silenzi e spari" questa sera (ore 22.45, ingresso 6 euro; info 329 8013881) all’Onstage di Castelfidardo. E’ il titolo del concerto dei Gang, band simbolo della scena rock marchigiana, e soprattutto del primo disco di una serie che vede i fratelli Sandro e Marino Severini ‘riappropriarsi’ del loro repertorio. I diritti delle canzoni degli album che vanno da "Le radici e le ali" a "Controverso" sono di una nota casa discografica, e i Gang, fedeli alla loro linea, hanno deciso di reinciderli per "portarli di nuovo a casa". Per dar vita a questa operazione i Severini si sono affidati a una squadra rodata, e cioè ai musicisti degli ultimi tre dischi, affidando la direzione artistica a Jonathan "Jono" Manson, musicista, cantautore e produttore originario di New York, dove è stato eseguito il master. Quello di stasera sarà un viaggio lungo un canzoniere che copre ormai circa quattro decenni. Nell’ultimo periodo i fratelli Severini si sono affidati anche al crowdfunding per realizzare i propri dischi. Nel 2020 fecero ricorso a questo strumento per l’incisione del terzo album prodotto da Jono Manson, ‘Ritorno al fuoco’; in 90 giorni di raccolta fondi i Gang raggiunsero 1611 co-produttori e raccolsero quasi 7mila euro, superando il precedente record italiano che apparteneva a Nicholas Fantini, in arte Egreen. La serata dell’Onstage, pensata in collaborazione con l’Anpi Castelfidardo, si chiuderà con il ‘Rock Party’ firmato Dj Torres.