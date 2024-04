Frana a Roncitelli, lavori entro l’anno coi fondi del Pnrr

Intervento definitivo nella frana di Roncitelli, che sarà sistemata entro la fine dell’anno. I fondi, un contributo derivante dal Pnrr, sono già stati trovati dal Comune di Senigallia, il cantiere partirà entro l’estate. "Avevamo pronto il progetto per la sistemazione della frana inferiore di Roncitelli da tempo ma purtroppo non avevamo i fondi a disposizione – afferma Nicola Regione, l’assessore ai lavori pubblici - ora invece, grazie alla bravura dei nostri uffici tecnici, siamo riusciti a sbloccare la situazione. Eravamo secondi nella graduatoria di assegnazione del contributo e il comune prima di noi non è riuscito a completare i suoi lavori per cui i fondi sono stati riassegnati e li ha presi il Comune di Senigallia. La tempistica però per presentare tutta la documentazione era veramente ristretta e i nostri dipendenti hanno fatto un grande lavoro e per questo li ringrazio". Un intervento fondamentale per i residenti della frazione, l’importo complessivo di 750 mila euro, finanziati in parte con fondi Pnrr e in parte con oneri di urbanizzazione, sono necessari per restituire a Roncitelli la naturale percorribilità del tratto stradale che per anni è stato interrotto proprio dalle frane. Quella di Roncitelli è una frazione in crescita dove, a causa degli alti costi degli appartamenti in città e l’impossibilità di trovare case in affitto, sempre più giovani coppie acquistano nelle frazioni.