Frana delle mura: in arrivo 1,8 milioni

C’è anche la frana che due anni fa ha coinvolto le mura di Rosora tra gli interventi finanziati dal governo contro il dissesto idrogeologico.

"Sono in arrivo 37,7 milioni di euro nelle Marche – ha detto il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava -.

Diamo alla Regione risorse importanti e strumenti più snelli per operare sulle priorità da essa stessa individuate al fine di superare le criticità e mettere in sicurezza territori e comunità". Sono 1,8 i milioni in arrivo per la messa in sicurezza del versante in frana di via Marconi e il consolidamento del versante in frana sottostante il capoluogo in via Pratelli. Gli investimenti per il 2024 si uniscono alle nuove norme introdotte dal decreto-legge Ambiente con cui sono stati rafforzati i poteri dei presidenti di Regione, nel loro ruolo di commissari al dissesto idrogeologico, e previsti meccanismi per velocizzare la spesa. Dieci gli interventi prioritari i quali saranno finanziati tra cui appunto quello di Rosora di quasi due milioni di euro.

sa.fe.