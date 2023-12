"Frana di Moscano, due anni dopo giunta sorda"

di Sara Ferreri

Frana di Moscano, i residenti ricordano tristemente il secondo anniversario del cedimento che li costringe ancora a lunghi tragitti per uscire e rientrare a casa. La giunta Ghergo spiega come i lavori dovrebbero partire all’inizio del nuovo anno. "L’11 dicembre sono trascorsi due anni dall’evento che ha provocato la frana che ha travolto completamente l’unica strada comunale che da Fabriano porta a Moscano – commentano i residenti –. Non abbiamo più parole né noi né chi deve raggiungere la frazione. L’amministrazione è sorda e refrattaria alle nostre richieste". "Non esistono soluzioni facili per situazioni complesse – commenta il sindaco Daniela Ghergo –. E’ comprensibile l’ansia e la fretta dei residenti ma possiamo rassicurarli sul fatto che sono stati fatti tutti i passaggi necessari e imprescindibili per arrivare a una soluzione che sarà definitiva". "Per noi – aggiungono dalla giunta – è stata una priorità sin dall’inizio del mandato e abbiamo proceduto speditamente ad approvare un atto di indirizzo per avviare subito l’iter di risoluzione del problema e a impegnare sin dal dicembre 2022 le spese tecniche per la redazione del progetto di messa in sicurezza per 33mila euro, visto che alla data di insediamento nulla era stato predisposto per quell’intervento. Nel corso dell’attività di progettazione abbiamo avviato un’interlocuzione con VivaServizi Spa per richiedere una compartecipazione alle spese di ripristino. Firmata la relativa una convenzione, approvata dalla giunta il 10 agosto scorso abbiamo ottenuto una compartecipazione di 350mila euro alle spese e di integrare il progetto con il rifacimento di un tratto fognario e la realizzazione di un depuratore specifico per l’abitato di Moscano. Dunque ulteriori migliorie per i residenti. Il Comune di Fabriano ha destinato dal proprio bilancio comunale, oltre alle spese di progettazione altri 250mila euro per la realizzazione dell’opera che complessivamente ammonta a 635mila. Ad oggi il progetto è completo, sono stati integrati gli incarichi ai progettisti per completare le attività progettuali e sono stati avviati i percorsi di verifica di appaltabilità dell’opera. Contiamo di completare nei prossimi giorni la verifica preventiva dell’interesse archeologico. Dopo un percorso complesso durato un anno, in cui l’ufficio tecnico, nonostante si sia sostanzialmente trovato senza dirigente fino allo scorso mese di agosto, ha lavorato in modo proficuo – concludono – stiamo arrivando all’approvazione del progetto esecutivo e al conseguente appalto dei lavori che contiamo di avviare nei primi giorni del 2024".