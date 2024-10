Frana di Roncitelli: pronti gli ultimi lavori

Un anno fa era stata terminata la sistemazione della frana inferiore, con questi lavori la strada Cannella - Roncitelli, un’arteria periferica sicuramente strategica per il territorio, torna, dopo essere stata trascurata da decenni, alla normale totale percorribilità. Ieri sono iniziati i lavori della frana superiore: la gara è stata aggiudicata alla Ditta Adriatica Bitumi spa di AscolI per un importo euro 750mila euRo, di cui 300mila euro finanziati dalla Regione, mentre il rimanente finanziamento è stato posto a carico del bilancio comunale. Il consolidamento del movimento franoso prevede la realizzazione di una palificata lunga 80 metri. Con l’occasione verranno rifatti anche un tratto di acquedotto e un tratto di linea del gas metano, rispettivamente in collaborazione con Viva Servizi e con Edma reti gas.

Il cantiere sarà organizzato in modo da arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza; tuttavia sarà inevitabile la chiusura della strada in occasione dei lavori più invasivi (realizzazione della palificata e rifacimento dei sottoservizi). I periodi di totale chiusura della strada verranno resi noti. Il cronoprogramma prevede l’esecuzione dell’intervento entro il termine di 150 giorni a partire dall’inizio dei lavori, salvo imprevisti, soprattutto dovuti al maltempo. Ma quello della frana di Roncitelli non è l’unico cantiere aperto, presto prenderanno il via i lavori di sistemazione della Rotatoria tra strada della Marina e la statale adriatica Nord: è stato infatti portato a termine l’esproprio che consentirà di partire con i lavori di realizzazione dell’importate svincolo che al momento è regolato da una ‘rotatoria’ temporanea che però consente il regolare svolgimento del traffico, ma sono molte le polemiche legate alla mancata illuminazione notturna della stessa, poco visibile per gli automobilisti che viaggiano in direzione nord-sud.