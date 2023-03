Frana di San Biagio, al via il cantiere

Revocata l’ordinanza che prevedeva la chiusura totale di via Ancona a Osimo "spezzata" dalla frana, parte comunque oggi il cantiere per i lavori che però procederanno con il senso unico alternato. Il traffico quindi si muove comunque sulla via che non è chiusa del tutto. I cittadini di San Biagio e Aspio hanno preferito questa opzione anche se si temono comunque disagi alla viabilità per i prossimi tre mesi circa. "Insieme con i cittadini di San Biagio, Anas ha accolto il nostro invito a revocare l’ordinanza di chiusura completa di via Ancona per i lavori alla frana – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. I cittadini hanno convenuto con l’Amministrazione comunale e con Anas che i lavori si effettuino mantenendo il senso unico alternato. Una bella pagina di democrazia partecipata, si è scelto insieme la strada migliore per la quale ringrazio la Regione Marche per aver finanziato tempestivamente l’opera su una strada di sua proprietà e l’Anas che si è messa a nostra disposizione per decidere come intervenire". Il fronte franoso si estende sul corpo stradale per circa 60 metri di lunghezza con un dislivello di 12 metri e dai giorni del forte maltempo, il 23 e 24 gennaio, quella frana sta mettendo a dura prova gli automobilisti che transitano per la lunga strada che da Osimo porta ad Ancona e viceversa. Una via trafficatissima quella, anche dagli autobus di linea, e da tanti pendolari che la percorrono anche per più volte al giorno.

si.sa.