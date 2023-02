Frana e lavori in via Ancona: "Finora i soldi li ha trovati Anas"

Sono iniziati i lavori di indagine geologica propedeutici alla progettazione per i lavori in via Ancona a Osimo, gravata da una frana dopo le forti piogge di dieci giorni fa. "Fino a questo punto i soldi li ha trovati Anas. La Regione arriverà solo dopo, quando dovrà finanziare l’intervento su base progettuale. Sul cantiere oggi ci sono delle aziende che stanno facendo un’analisi geologica del terreno per capire come progettare l’intervento di messa in sicurezza", dice il primo cittadino Simone Pugnaloni. Fattivamente quindi i lavori non partiranno nell’immediato. Parte del traffico si sta riversando intanto su via Sbrozzola e via Flaminia I: "Ho presentato un’interrogazione sullo stato di manutenzione di via Sbrozzola gravata da avvallamenti e non solo. Con l’inevitabile chiusura per diverse settimane della statale dell’Aspio, il traffico si riverserà altrove e le carenze di quella strada sono ben note", afferma il consigliere della Lega Alberto Alessandrini. Intanto la consigliera capogruppo delle Liste civiche Monica Bordoni ribadisce: "La Regione Marche ha svolto il sopralluogo, sono stati stanziati i fondi e l’Anas è già al lavoro. Siamo molto soddisfatti per la rapidità dimostrata dalla Regione che ha predisposto 280mila euro e che ha compreso subito l’importanza di realizzare e presto queste opere. Vigileremo e solleciteremo le tempistiche".