Frana e lavori in via Ancona: rivoluzione viabilità

A metà mese, probabilmente il 13 e di sicuro dopo la Tirreno Adriatico che si correrà l’11, via Ancona sarà chiusa per i tanto attesi lavori che dovrebbero durare 20 giorni, clima permettendo. Non tutta via Ancona sarà chiusa in realtà, pare verrà transennato "solo" il tratto dove è posizionato tuttora il semaforo fino a scendere. Il traffico ordinario sarà fatto confluire per le strade secondarie di San Biagio, quindi via Colle San Biagio (asfaltata la settimana scorsa per la sua impraticabilità causa buche), via San Biagio e via Soderini, le tre strade che collegano San Biagio all’Aspio e alla Stazione di Osimo insomma.

L’ultima in particolare è molto ripida e il pezzo finale presenta un punto franoso. Gli automobilisti che vi transitano tutti i giorni temono che quelle strade saranno letteralmente congestionate. L’unica che rimane "incastrata" nel tratto chiuso è via Cittadini, che però ha lo sbocco dietro l’edicola Mazzarini, cioè a valle dell’Aspio.

Preoccupa anche il traffico dei mezzi pesanti che dovranno transitare per via Flaminia I, cioè la strada provinciale 25 che da Osimo Stazione sale e arriva fino alla Gironda. Gli autobus, se devono raggiungere via Cittadini da Osimo, non passeranno più per San Biagio ma per via Flaminia, scenderanno per Osimo Stazione, percorreranno la statale 16 per poi arrivare all’Aspio e fare il percorso inverso. Via Montegallo resta raggiungibile perché il tratto di via Ancona lì è aperto. Una rivoluzione insomma che avrà forti ripercussioni ma che il sindaco spera possa terminare per Pasqua. "Diversamente, con il senso unico alternato, il cantiere si sarebbe protratto per tre mesi – afferma il primo cittadino Simone Pugnaloni -. Si è scelto di fare in fretta".

Il fronte franoso si estende tuttora sul corpo stradale per circa 60 metri di lunghezza con un dislivello di 12 metri, conseguenza delle forti piogge di gennaio che hanno rovinato ulteriormente anche altre strade che adesso necessitano di pronto intervento. Proprio in via San Biagio, dove i cittadini avevano segnalato alla polizia locale danneggiamenti per buche troppo grandi e profonde, il Comune è intervenuto per una prima messa in sicurezza, poi si interverrà asfaltando la carreggiata nel tratto più rovinato.

L’asfalto definitivo su tutta via San Biagio sarà fatto da Astea una volta terminato l’intervento ai sottoservizi di via Flaminia I che slitterà a primavera.

Silvia Santini