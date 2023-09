Frana a Falconara, palazzo evacuato

Falconara, 29 settembre 2023 – Attimi di paura, ieri pomeriggio a Falconara, dove una palazzina di via Canonico, civico 19, in cui risiedono otto famiglie è stata tempestivamente evacuata dai vigili del fuoco. A dare l’allarme un residente che attorno alle 15.30, ha avvertito lo smottamento di terreno, simile ad una frana, che sarebbe avvenuto in un cantiere privato di via Bordoni, mentre il condominio sgomberato dai pompieri si trova nella strada al livello superiore. Tanta gente in strada

Anche in via Bordoni, civico 24, in realtà, è stata evacuata un'altra famiglia, notizia arrivata in serata. Nessun ferito, per fortuna. Ma venendo a mancare una porzione di terra, che avrebbe provocato il dissesto statico, non sussistevano più le condizioni per far dormire, quelle persone, a casa loro. Una ventina in tutto, subito corse in strada quando avvertite dall'imponente dispiegamento di forze dell'ordine presente, che precauzionalmente ha optato per far uscire gli abitanti nello sconforto di chi ora teme di aver visto la sua abitazione inagibile.

Le persone trascorreranno la notte al sicuro, grazie alla rete parentale e soprattutto all'attivazione in prima persona del sindaco Stefania Signorini, subito sul posto, che ha fatto contattare gli hotel della zona per il ricovero degli sfollati. Alcuni dei quali, infatti, sono stati trasferiti all'hotel Touring di Falconara e all'Eden Park di Montemarciano.

Domani saranno eseguiti ulteriori sopralluoghi.