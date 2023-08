Frana il terreno, albero precipita in strada: sul posto pompieri e vigili

Frana il terreno e un albero cade in strada:succede in via Tabano zona frequentata da podisti e camminatori. In quel momento non c’era nessuno in strada altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più drammatiche. È accaduto martedì alle 19 sulla via che costeggia il cimitero. Inevitabile il blocco del transito. Sul posto, i pompieri e la polizia locale per deviare il traffico, oltre ai tecnici comunali.