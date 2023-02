Frana in via Ancona e traffico in tilt Ora arriva il summit in Prefettura

I lavori di indagine geologica propedeutici alla progettazione per i lavori sulla frana di via Ancona a Osimo sono iniziati ma i disagi restano, almeno fintanto che, appunto, non sarà aperto il cantiere. Il prefetto Darco Pellos ha risposto alla richiesta del sindaco Simone Pugnaloni comunicando che è stato convocato un summit in Prefettura martedì mattina per affrontare il problema della viabilità su via Ancona. Oltre al Comune sono stati convocati anche i referenti di Regione, proprietaria della strada 361 Septempedana, e Anas, come ente gestore. Si cercherà di chiarire la tempistica degli interventi necessari per ripristinare la sicurezza della strada che collega l’Aspio a San Biagio dopo la frana dello scorso 23 a causa del maltempo. Fondamentale trovare soluzioni d’emergenza e alternative per la viabilità, considerando che il senso unico alternato da due settimane crea forti disagi tra San Biagio e Aspio – dice il primo cittadino -. Ci tengo a ringraziare particolarmente il Prefetto che ha dimostrato il suo interesse per una questione delicata e circoscritta non solo ad Osimo".

Parte del traffico si sta riversando intanto su via Sbrozzola e via Flaminia I, due strade che, anch’esse, hanno i loro di problemi per quanto riguarda il fondo viario, su diversi tratti costellato di buche. Il consigliere della Lega Alessandrini ha depositato un’interrogazione sullo stato di manutenzione, raccogliendo le istanze di tantissimi automobilisti e cittadini che ogni giorno si trovano ad affrontare il problema.