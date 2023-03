Frana in via Ancona, il quartiere non ci sta

di Silvia Santini

I residenti dell’Aspio e di San Biagio di Osimo sono infuriati. Dal 13 via Ancona resterà chiusa al traffico per i lavori della frana. La viabilità si prospetta già critica. Per questo hanno convocato un consiglio di quartiere martedì sera al circolo Acli di San Biagio, dopo l’ok del sindaco Simone Pugnaloni che ha accolto l’invito a partecipare e ha scritto ad Anas e Regione per chiedere di partecipare all’assemblea con propri tecnici e dare le dovute risposte alla cittadinanza su una strada di proprietà della Regione Marche così strategica per Osimo nel transito da e verso Ancona. Gli enti preposti all’intervento sulla strada regionale 361 Septempedana intendono chiudere totalmente per tre settimane il tratto a rischio, l’inizio della discesa che da San Biagio porta all’Aspio. Se invece il cantiere fosse con il senso unico alternato come già dal 25 gennaio, allora i tempi per completare i lavori sarebbero di circa tre mesi. Molti residenti hanno mostrato perplessità e preferirebbero tre mesi a senso unico alternato anziché tre settimane di totale chiusura di quel pezzo di via Ancona, con viabilità dirottata in stradine secondarie come via San Biagio, via Soderini e via Colle San Biagio, con solo quest’ultima appena riasfaltata. Preoccupa anche il traffico dei mezzi pesanti che dovranno transitare per via Flaminia I, cioè la strada provinciale 25 che da Osimo Stazione sale e arriva fino alla Gironda. Gli autobus, se devono raggiungere via Cittadini da Osimo, non passeranno più per San Biagio ma per via Flaminia, scenderanno per Osimo Stazione, percorreranno la statale 16 per poi arrivare all’Aspio e fare il corso inverso. "Il sindaco Pugnaloni si è finalmente deciso a convocare un’assemblea pubblica per confrontarsi sulla chiusura della strada, il nostro stringente e costante invito a farlo ci ha evidentemente dato ragione. Eravamo sulla strada giusta. Peccato, quindi, ci sia arrivato decisamente in ritardo, solo dopo le nostre pressioni di questi giorni – afferma la capogruppo in consiglio comunale per le Liste Civiche Monica Bordoni –. Siamo convinti che un confronto serio sia indispensabile, così come restiamo convinti che chiudere quella strada così transitata, di collegamento con Ancona, significa mettere gli stessi cittadini di fronte ad una forte criticità, è una strada primaria di collegamento e alla sua chiusura deve seguire per forza un’alternativa significativa, mentre allo stato attuale non sono state indicate strade diverse di percorrenza".