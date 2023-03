Frana in via Ancona, lavori al via da lunedì 13 fino al 3 aprile

Già qualche ora prima della riunione di quartiere organizzata ieri sera al circolo di San Biagio per parlarne, il Comune di Osimo ha siglato l’ordinanza di chiusura da lunedì 13 marzo al 3 aprile di via Ancona nel tratto in cui saranno eseguiti i lavori per la frana che, appunto, dovrebbero durare fino a quella data del prossimo mese, tempo meteorologico permettendo.

Le deviazioni alla viabilità discusse saranno comunicate in loco agli automobilisti, che dovranno comunque sfruttare le strade secondarie di San Biagio, l’Aspio e la Stazione, alcune delle quali appena riasfaltate o sistemate nei punti più critici proprio per l’aspettativa dell’alta percorrenza di queste tre settimane circa di lavori.