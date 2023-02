Frana in via d’Ancona: progetto pronto "Tre mesi di lavori con strada chiusa"

Via d’Ancona a Osimo è tra le priorità della Regione. "Ho chiesto informazioni alla Giunta regionale per conoscere lo stato dei lavori in relazione alla sistemazione della strada nel tratto San Biagio-Aspio – dice il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. L’assessore Francesco Baldelli mi ha comunicato che giovedì scorso ha ricevuto il progetto esecutivo da parte dell’Anas e venerdì la Giunta regionale ha provveduto ad autorizzare i lavori. I fondi necessari per effettuare gli interventi erano già stati stanziati dalla stessa Giunta, non solo per il tratto in questione, ma anche per la sistemazione a monte ed a valle della strada in modo da garantire, con la dovuta pianificazione, la sua messa in sicurezza. Per domani mattina sono stati convocati tutti gli enti interessati, tra cui il Comune di Osimo, per le modalità di esecuzione dei lavori e per quanto riguarda la viabilità. Il tema di fondo è: bloccare la strada e quindi fare i lavori in un lasso di tempo molto breve, tre settimane circa, o mantenere la viabilità alternata e a quel punto ci vorranno due mesi. Non posso che ringraziare la Giunta regionale, nelle persone del presidente Francesco Acquaroli e dell’assessore Baldelli, per l’immediatezza con cui si sono attivati". A livello comunale, sempre per la viabilità cittadina, sono stati messi a bilancio anche 420mila euro per la rotatoria di via Marco Polo, 150mila per quella di via San Biagio e 70mila per il selciato nuovo in centro storico.