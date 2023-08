Frana inferiore a Senigallia: lavori terminati dopo 20 anni - Risanata Strada Roncitelli-Cannella

Terminati i lavori di sistemazione della frana inferiore che per circa venti anni ha limitato l’uso della strada che collega Roncitelli con la Cannella. Il sindaco: "Uno degli obiettivi che avevamo indicato in campagna elettorale, e che puntualmente abbiamo realizzato". Il costo per la realizzazione dell’intervento, in base al progetto, era di 560mila euro che l’Amministrazione Olivetti ha reperito in parte con un finanziamento regionale di 300mila euro ed in parte attingendo dal bilancio comunale la residua somma somma di 260mila euro. L’opera, appaltata con un ribasso del 16,72% rispetto alla base d’asta, è consistita nell’eliminazione del movimento franoso attraverso il consolidamento della scarpata, nella sistemazione del tratto di strada dissestato ed infine nella sua asfaltatura "Abbiamo utilizzato le economie ottenute dall’appalto dei lavori per asfaltare tutto il tratto stradale che dall’incrocio di Cannella arriva fino ad oltre il tratto in frana inferiore oggetto del risanamento – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia - In pratica la strada che collega Roncitelli con la Cannella è stata sistemata in modo definitivo per oltre un chilometro e mezzo. Come amministratori proseguiamo l’impegno nel recuperare

e mettere in sicurezza

i tanti tratti stradali che per tanti, troppi anni

sono stati abbandonati

dalle Amministrazioni

precedenti".