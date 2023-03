Frana San Biagio Il cantiere parte: "Durerà 4-5 mesi"

Nonostante il maltempo di ieri, sono iniziati i lavori di ripristino della strada regionale 361, via Ancona, nel tratto che collega le frazioni San Biagio e Aspio a Osimo, franata per il forte maltempo di gennaio.

Diversi i disagi per la pioggia che ieri mattina ha allagato parte del tratto proprio quando è stato aperto il cantiere. L’inizio dei lavori, previsto il 13 scorso, era stato revocato a seguito del consiglio di quartiere del 7, in cui la maggior parte dei presenti aveva chiesto che i lavori fossero svolti mantenendo percorribile una corsia a senso unico alternato, anche se questo avrebbe provocato un consistente aumento della durata dei lavori. Anas ha infatti dovuto prendere accordi per un’interferenza con la linea del gas, da spostare proprio per la mancata chiusura totale del tratto. "Come sollecitato da molti residenti, Anas ha avviato il cantiere lasciando il senso unico alternato anziché chiudere tutta la strada – afferma il sindaco Simone Pugnaloni -. I lavori per questo motivo saranno più complessi e potrebbero durare quattro-cinque mesi. Siamo sicuri che Anas, gestore della strada, e Regione, che ne è proprietaria, faranno di tutto per accelerare i tempi e riaprire prima possibile il flusso regolare su una via fondamentale per il collegamento tra Osimo e Ancona".

Fratelli d’Italia Osimo afferma: "Un plauso a Regione Marche ed Anas che si sono messe a servizio dei cittadini revocando l’ordinanza e, con estrema rapidità e professionalità, hanno modificato il cronoprogramma dei lavori e la tipologia d’intervento". Un cantiere partito dunque tra le mille difficoltà mentre proprio ieri automobilisti di passaggio segnalavano una grossa perdita d’acqua in via Sbrozzola, una delle strade secondarie alternative al passaggio nella trafficatissima via Ancona, percorsa ogni giorno anche da autobus di linea, scuolabus e mezzi pesanti. Intanto il sindaco ha appena dato l’ok a un’inaugurazione dall’altra parte della città: "Come promesso la nostra città avrà un angolo immerso nella natura, illuminato, per poter passeggiare o fare jogging anche nelle stagioni e nelle ore meno esposte alla luce del sole. Il tratto di passeggiata che inaugureremo venerdì alle 18.30 va dalla frazione di Campocavallo fino all’inizio dell’anello Girardengo. Invito tutti i cittadini a partecipare per una bella camminata insieme".

Silvia Santini