"Frana, stanziati d’urgenza 280mila euro"

di Silvia Santini

I disagi per la frana e le lunghissime code di automobilisti che durano da una settimana in via Ancona a Osimo ormai hanno le ore contate. La Regione come annunciato sta mettendo mano al "portafoglio" e proprio ieri c’è stato il sopralluogo dell’assessore Francesco Baldelli con il presidente del Consiglio regionale Dino Latini per verificare la situazione della frana in quella strada di collegamento del capoluogo regionale con Osimo, Macerata e il suo entroterra, che sta determinando gravi complicazioni al traffico viario, attualmente regolato da senso unico alternato. "All’indomani dell’evento franoso della scorsa settimana, abbiamo informato l’assessorato che si è prontamente attivato con Anas per avere contezza dell’entità del problema e capire come intervenire – ha detto il presidente Latini –. Ora occorre mettere subito a terra le risorse messe a disposizione dalla Regione, affinché le opere necessarie al ripristino della strada vengano realizzate nel più breve tempo possibile, garantendo la massima sicurezza del cantiere e delle maestranze che ci lavorano". "Il giorno dopo la frana – ha aggiunto Baldelli – i tecnici erano già sul posto per la prima ispezione e subito dopo ho predisposto la somma d’urgenza di 280mila euro per svolgere le indagini per verificare quale tipo di intervento andrà fatto in termini di profondità e lunghezza per il necessario tratto di strada interessata. Dare immediatamente avvio ai primi sopralluoghi e garantire la messa in sicurezza della viabilità ordinaria, seppur attualmente a senso unico alternato sono stati i nostri primi lavori. Altrettanto rapidamente contiamo di poter ripristinare le condizioni stradali antecedenti l’evento franoso, sempre però rispettando quanto necessario per svolgere l’adeguato lavoro di ripristino". Nel corso del sopralluogo sono state anche avanzate delle ipotesi di viabilità alternativa momentanea, qualora i tempi tecnici di realizzazione dell’opera dovessero protrarsi più del dovuto. "L’Anas è riuscita nell’immediatezza a trovare dei fondi per iniziare i sondaggi nel terreno franato – dice il sindaco Simone Pugnaloni –. Mi informa che la Regione sta cercando i fondi di somma urgenza, almeno in parte, per finanziare quanto prima l’opera. Sabato il prefetto Darco Pellos mi ha chiamato per rassicurarmi che si sarebbe attivato sulla questione. Spero che l’intervento venga finanziato immediatamente".