Frana, via D’Ancona chiude per fare in fretta

L’inizio dei lavori è previsto, presumibilmente, per lunedì 13 marzo. A far partire da quella data, per circa 20 giorni, via d’Ancona, con la "sua" frana, resterà chiusa al traffico da San Biagio all’Aspio di Osimo e viceversa. Una notizia che da un lato è stata accolta con un sospiro di sollievo per l’apertura del cantiere, ma dall’altra sta generando scontento e perplessità per la chiusura totale. "Ho avuto un incontro in Regione alla presenza dell’assessore Baldelli, dei suoi collaboratori e dell’Anas sulla questione della frana ieri – ha spiegato il sindaco Simone Pugnaloni -. La discussione per la quale siamo stati invitati era sui tempi di realizzazione e sulla completa chiusura del traffico in via Ancona. Chiudendo completamente la circolazione stradale, i lavori si completerebbero in 20 giorni. Diversamente, con il senso unico alternato, il cantiere di protrarrebbe per tre mesi. Si è scelto di fare in fretta, chiudendo completamente la via e impiegando i 20 giorni necessari. Ringrazio l’assessore per la disponibilità resa a risolvere quanto prima la questione e per aver finanziato subito l’opera per la nostra comunità". Il problema, adesso, sarà la gestione della viabilità. Tutto il traffico giornaliero sarà dirottato nelle strade secondarie, stradine di campagna quasi tutte "groviera" o troppo strette al passaggio di una viabilità più intensa rispetto alla solita. "Il traffico ordinario sarà deviato su via Colle San Biagio e strade secondarie e sarà maggiormente monitorato mentre quello pesante all’uscita dell’A14 e nell’asse Ancona-Macerata che transiterà sulla sp25. Alla rotatoria di Osimo Stazione il traffico pesante girerà su Osimo e arriverà alla Gironda passando per la provinciale 25 invece di passare per San Biagio". Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini aggiunge: "I fondi necessari per effettuare gli interventi erano già stati stanziati dalla stessa Giunta, non solo per il tratto in questione, ma anche per la sistemazione a monte ed a valle della strada in modo da garantire, con la dovuta pianificazione, la sua messa in sicurezza". La strada, di proprietà della Regione Marche infatti è gestita in convenzione da Anas per la manutenzione ordinaria e ricorrente. Il fronte franoso si estende sul corpo stradale per circa 60 metri di lunghezza con un dislivello di 12 metri. Dai giorni del forte maltempo quella frana sta mettendo a dura prova gli automobilisti che transitano in via Ancona.

Silvia Santini