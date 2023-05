Francesca Garolla, dal Premio Moriconi al debutto teatrale con "Per la vita"

Si intitola ‘Per la vita’, ed è un lavoro nato all’interno di una trilogia che indaga il tema della libertà. E’ lo spettacolo che va in scena questo pomeriggio (ore 17) in forma di ‘primo studio’ al Teatro Pergolesi di Jesi, dopo essere stato allestito ieri come ‘cantiere aperto’ al termine di una residenza nella chiesa dell’Annunziata di Pesaro. Scritto e diretto da Francesca Garolla, vincitrice del ‘Premio Valeria Moriconi. Futuro della Scena 2022’, lo spettacolo è interpretato da Viola Graziosi.

L’appuntamento è proposto nel cartellone di ‘TeatrOltre’, festival regionale ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con, tra gli altri, i Comuni di Pesaro e Jesi e la Fondazione Pergolesi Spontini.

‘Per la vita’, racconta Francesca Garolla, "testo di cui presento una prima tappa di lavoro e di studio, nasce all’interno di una trilogia sulla quale sto lavorando da diversi anni. Una trilogia che indaga il tema della libertà in tre declinazioni: una libertà assoluta che non si interroga da un punto di vista etico o morale sulle conseguenze delle proprie azioni (‘Tu es libre’), una libertà che invece tocca il tema della responsabilità, individuale, collettiva e storica, nella sua eredità generazionale (‘Se ci fosse luce’) e, in Per la vita, una libertà ‘rifiutata’, evitata, negata a se stessi consapevolmente’.

La regista e autrice spiega che lo spettacolo "riflette su come si possa accettare, se non desiderare, una condizione di prigionia, reale o mentale che sia. In scena una donna, sola, sembra obbedire alla volontà di qualcun altro, ad una madre-maman che ‘a fin di bene’ l’ha relegata nella sua stanza, rendendola terrorizzata e disgustata dalla vita che accade fuori dalle sue finestre, costretta, imprigionata in affermazioni, regole e limiti. E’ quando la madre scompare, ma è poi davvero esistita?, che comprendiamo come la protagonista stessa non voglia davvero liberarsi. E’ nella sua prigione, che ha voluto, immaginato, abitato, che trova la sua libertà".

L’aiuto regista è Alan Alpenfelt, la ricerca sonora è curata da Emanuele Pontecorvo, mentre l’abito di scena è una creazione di Tina Sondergaard.

La produzione è di 369Gradi in collaborazione con Amat & Teatri di Pesaro. Info 0731206888 e Vivaticket.