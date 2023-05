Francesca Garolla incontra il pubblico

Domani alle 18 alle sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi, Francesca Garolla, vincitrice Premio Valeria Moriconi incontrerà il pubblico nell’ambito del progetto Essere Spettatore a cura di Pierfrancesco Giannangeli. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria (0731 202944 - [email protected]). Domenica poi (ore 17), interpretato da Viola Graziosi, lo spettacolo Per la vita scritto e diretto da Francesca Garolla sarà in scena in forma di "primo studio" al Teatro Pergolesi di Jesi. "Per la vita, testo di cui presento oggi una prima tappa di lavoro e di studio, nasce all’interno di una trilogia sulla quale sto lavorando da diversi anni. Una trilogia – racconta Francesca Garolla – che indaga il tema della libertà in tre declinazioni: una libertà ’assoluta’ che non si interroga da un punto di vista etico o morale sulle conseguenze delle proprie azioni, una libertà che invece tocca il tema della responsabilità, individuale, collettiva e storica, nella sua eredità generazionale e, in Per la vita, una libertà "rifiutata", evitata, negata a se stessi consapevolmente". Info e biglietti: 0731 206888.