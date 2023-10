Francesca Gironi leader della commissione Copa

È la jesina Francesca Gironi la nuova leader della commissione femminile del Copa - Cogeca, l’organizzazione con sede a Bruxelles che rappresenta agricoltori e cooperative agricole in Europa dove sono presenti 3 milioni di aziende agricole gestite da donne, quasi un terzo del totale. L’imprenditrice agricola è anche vicepresidente nazionale di Donne Impresa e presidente di Donne Impresa Marche, oltre a essere membro della commissione femminile del Oma, l’Organizzazione mondiale per l’agricoltura. Laureata in Giurisprudenza, la Gironi ha deciso di lasciare tutto e avviare un allevamento di cavalli.