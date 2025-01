Franceschini 50 anni dopo

Cinquanta anni fa la comunità di Brugnetto – frazione di Trecastelli (allora Ripe) e Senigallia - restò profondamente scossa dal tragico evento che coinvolse Oscar Franceschini. Oscar era un giovane insegnante di 24 anni che perse la vita in un incidente stradale. All’epoca gli incidenti lungo le strade erano, per fortuna, meno frequenti e il sinistro mortale creò una profonda tristezza in tutta la comunità brugnettese. Franceschini era un giovane molto stimato per i suoi molteplici interessi sociali e culturali e per come viveva la piccola realtà locale. Tutto questo spinse tutta Brugnetto a voler ricordare in qualche modo il giovane insegnante scomparso prematuramente: nacquero così la biblioteca e circolo culturale Oscar Franceschini, ospitati nei locali parrocchiali. I brugnettesi parteciparono in ogni modo, con idee, con il lavoro, con contribuzioni. Ormai è passato mezzo secolo, pure uno dei due Comuni di riferimento per Brugnetto, Ripe, è divenuto Trecastelli dopo l’unione con Monterado e Castel Colonna, ma la bliblioteca è ancora lì al suo posto, e tiene vivo ogni giorno il ricordo di Oscar Franceschini con iniziative concrete. Presso la sala Don Luigi Paoletti domani alle ore 21.00 si terrà un evento celebrativo di questi primi 50 anni. Saranno presenti tante persone ed anche i Sindaci di Senigallia e Trecastelli. Verranno riproposti i vari momenti che hanno caratterizzato il primo mezzo secolo di vita. Non mancherà uno sguardo alle attività future. Nel ricordo del giovane e sfortunato Oscar.

Andrea Pongetti