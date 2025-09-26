Francesco Acquaroli: "Sanità, era saltato tutto. Nessuna opera in 40 anni"

Francesco Acquaroli, qual è il risultato ottenuto in questi cinque anni di governo a cui tiene di più? "Beh, sono tanti i risultati raggiunti. È difficile identificarne uno. Abbiamo ereditato una regione arretrata e sfiduciata. Le sfide erano tantissime. Quello cui tengo di più, però, è aver efficientato il sistema sanitario, nonostante le criticità e lo stato di smantellamento che c’era. Abbiamo fatto un grande sforzo per l’efficientamento delle aziende, per le farmacie dei servizi, per le aggregazioni funzionali territoriali, per i punti salute grazie alla visione che stiamo portando. Cioè quella che blocca l’ospedale unico e ricostruisce la sanità territoriale. Quello che si registra nei pronto soccorso e per le liste di attesa, è perché il territorio non c’è più. Vent’anni fa andavi in ambulatorio, alla guardia medica, nel distretto. È saltato tutto. E mancano i medici di continuità assistenziale, che non sono stati programmati. Noi siamo molto orgogliosi della riforma sulla sanità. Ma c’è altro".

Che cosa? "Siamo la prima regione sui Fondi europei, la terza sui Fesr: prima arrancavamo. Sulle infrastrutture? Venivamo da un’epoca in cui non avevamo visto nulla. Ditemi un’opera negli ultimi quarant’anni, esclusa la Quadrilatero che è stata fatta dal Governo Berlusconi, con viceministro Baldassarri. Era una regione bloccata. I nostri, invece, sono risultati enormi. Una discontinuità netta e tangibile".

C’è invece un rammarico? "Dei 1300 cantieri complessivi, ne avrei voluto vedere qualcuno in più a terra. Sicuramente, poi, dico la riforma del sistema dell’emergenza-urgenza e avrei voluto avere più medici per accelerare l’attuazione della nostra riforma".

Quanto le è servita l’esperienza da sindaco? "È servito tutto. Completamente diverso, ma è tutto utile".

Perde le elezioni, cosa fa? "Non c’è questo scenario".

Vince le elezioni, un pensierino a qualche incarico di governo lo fa? "Io dico: vinciamo le elezioni, governiamo cinque anni con in testa le Marche. Mai guardando altrove. Poi, finito, vediamo".

Turisti da conquistare, ma non si rischia di non pensare ai marchigiani che restano o ai giovani che fuggono? "È una delle questioni che abbiamo provato ad affrontare in questi anni. Proposte concrete che noi vogliamo fare. Proprio tra le prime: noi abbiamo un tessuto imprenditoriale che è fatto di micro e piccole-medie imprese e poi abbiamo giovani che escono dalle Università. Vede, molto spesso non s’incrocia la domanda dell’impresa con l’offerta dei giovani. L’esempio pratico: chi ha studiato marketing, legittimamente vuole fare questo. E qui, a volte, la dimensione non aiuta. Vorremmo provare a supportare l’inserimento di specifiche qualifiche, anche con le competenze che rientrano, andando a creare un vantaggio all’impresa che accresce le sue competenze e al neolaureato per poter restare nelle Marche e quindi esaudire quel desiderio e quell’ambizione per le quali ha studiato. E così, crescere".