"Francesco, il lupo e altri animali": stasera prove aperte con la Form

La Form torna al Teatro la Nuova Fenice di Osimo. Stasera (ore 21, ingresso 5 euro) l’Orchestra Filarmonica Marchigiana esegue la prova generale aperta del concerto ‘Francesco, il lupo e altri animali’, parte del progetto speciale pluriennale ‘Le vie di San Francesco nelle Marche’, una indagine sulla spiritualità francescana nella musica che, a partire dall’anno in corso, si svolge lungo il filo di una serie di celebrazioni storiche riguardanti San Francesco, dal centenario della Regula bullata (2023) verso le ricorrenze delle Stimmate (2024), del Cantico delle Creature (2025) e della morte del santo (2026). Il concerto, diretto da Emanuele Bizzarri, con la voce recitante di Lorenzo Venturini, prevede l’esecuzione in prima assoluta di una nuova opera commissionata dalla FORM al compositore Marco Taralli: il melologo ‘Francesco, il lupo e altri animali’, da cui il concerto trae il titolo. Completa il programma la suite ‘Gli uccelli’ di Ottorino Respighi. Per Francesco, che fu anche musicista e compositore, la musica è il medium ideale per realizzare l’unione tra Dio, uomo e natura. I Fioretti insistono sulla particolare vicinanza di Francesco con gli animali: quelli mansueti che lo inteneriscono, quelli feroci che diventano domestici. L’opera di Taralli trae liberamente spunto dalla celebre fiaba musicale di Prokof’ev ‘Pierino e il lupo’.