Francesco Lignola morto a 11 anni, s’indaga per omicidio stradale

Ancona, 22 settembre 2023 – Si procederà per omicidio stradale per la morte del piccolo Francesco Lignola, 11 anni che avrebbe festeggiato il prossimo ottobre. Il pm Marco Pucilli ieri mattina aspettava tutte le carte sui rilievi dell’incidente di Marzocca, effettuati dalla polizia locale di Senigallia, per aprire il fascicolo d’indagine come atto dovuto e che sarà a carico della conducente della Passat Volkswagen. La mountain bike in sella alla quale il bambino pedalava è finita contro la vettura guidata da una 41enne di nazionalità rumena. Il minore è spirato poco dopo all’ospedale di Torrette dove era arrivato in condizioni gravissime, trasportato dall’eliambulanza, con traumi alla testa e al torace. Sia l’automobile che la bicicletta sono state poste sotto sequestro giudiziario. Anche la salma del bambino è stata trattenuta dal magistrato ma non sarà fatta nessuna autopsia. Si procederà piuttosto ad un esame esterno del corpo per le conferme che servono ad attribuire la morte all’incidente stradale e liberare la salma per la sepoltura e il funerale.

Francesco mercoledì era a Marzocca, stava pedalando la sua bicicletta in compagnia di un amichetto, anche questo in bici, quando arrivato in prossimità dell’incrocio, tra viale della Resistenza e via Liguori è stato travolto dalla vettura. Erano le 16.30 di un pomeriggio che doveva trascorrere solo giocando. Il bambino avrebbe urtato con la testa un vetro dell’auto e poi è stato sbalzato a terra. Un colpo molto violento che ha fatto apparire subito gravissime le sue condizioni. Resta da capire se non sia stato rispettato uno stop e a che velocità andava la vettura della donna e se poteva evitare l’impatto con la bicicletta. La conducente è rimasta lievemente ferita e dopo l’incidente si è sentita male ed è stata portata anche lei in ospedale per lo choc.

Francesco frequentava la prima B della scuola media Belardi, a Marzocca. Era anche un buon nuotatore. Da un anno era iscritto alla Vela Nuoto Ancona dove la sua morte ha gettato nello sconforto la società sportiva che ha espresso parole di cordoglio per il bambino e i familiari. "I dirigenti, i tecnici e gli atleti, insieme a quanti operano sia nelle piscine di Ancona sia in quella di Chiaravalle – ha scritto la Vela Nuoto in un post Facebook – si stringono forte intorno alla famiglia Lignola per la perdita del piccolo Francesco. Una tragedia che ha colpito la famiglia quanto la nostra società sportiva, perché Francesco era uno di noi. Proprio quest’anno, infatti, era entrato a far parte del gruppo di piccoli nuotatori categoria esordienti A e nuotava con i suoi compagni nella piscina di Chiaravalle. Un dolore profondo per tutti, soprattutto per coloro che lo avevano conosciuto più da vicino e direttamente. Ciao, Francesco".