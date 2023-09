Francesco Merloni compie 98 anni

Un compleanno speciale, il 98esimo oggi per Francesco Merloni. A festeggiarlo ci saranno i lavoratori dello stabilimento di Genga dell’Ariston Group e quelli fabrianesi. Superate le difficoltà del Covid che aveva messo a dura prova "il presidente" e dell’alluvione lo scorso anno che ha fermato per settimane la produzione, ora si torna a festeggiare come si deve. I lavoratori dello stabilimento di Genga, fiore all’occhiello del gruppo leader nel settore del comfort termico tornano a fare i migliori auguri al fondatore e oggi presidente onorario di Ariston Group. Tutti i dipendenti di Genga, il direttore della fabbrica Giacomo Donati, il responsabile delle risorse umane, Fabrizio Malizia, i delegati Rsu, Filippo Siciliano, Vincenzo Capitanelli e Paolo Orazi, lo attendono in stabilimento, per un momento di festa. Una vera squadra ricca di valori e di affetto come è emerso in occasione del Covid-19 che aveva colpito Francesco Merloni e poi nell’infortunio dell’anno scorso mentre il presidente era in vacanza in Sardegna. All’ingegner Merloni arriveranno oggi anche gli auguri della sindaca Ghergo e dell’intera comunità.