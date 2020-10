Fabriano, 23 ottobre 2020 - Dopo due mesi ha vinto la sua battaglia con il Covid scoperto al rientro dalle ferie estive in Sardegna, passata prima per il ricovero all'ospedale di Torrette, poi per la degenza a casa nella sua residenza fabrianese di Collegiglioni.

A 95 anni l'ex ministro e imprenditore di lungo corso Francesco Merloni ha conquistato forse il successo più bello, ufficializzato in mattinata quando è arrivata la comunicazione ufficiale della negatività al doppio tampone e dunque della guarigione a questo punto da considerarsi definitiva.

A confermare la notizia l'ufficio di comunicazione dell'Ariston, a cui si è affidata la famiglia per proteggere l'ingegnere e gestire il grande affetto pervenuto sotto varie forme in questo periodo davvero particolare, cominciato il 27 agosto con il ricovero a Torrette.

Giorni difficili contrassegnati dalla febbre insistente, poi da un principio di polmonite e dalle terapie innovative con il plasma dei guariti, alternati all'utilizzo del casco con l'ossigeno. Per un mese, da solo in quella stanza di ospedale e con i contatti con il mondo esterno ridotti al minimo, l'imprenditore di ferro non ha mai mollato fino al sensibilme miglioramento delle sue condizioni, tanto da essere dimesso il 26 settembre.

Da allora è sempre rimasto a Fabriano, scortato dai familiari, in primis la moglie Cecilia, lei pure contagiata come il figlio Paolo, presidente di Ariston, ma entrambi usciti dal tunnel dell'infezione in tempi piuttosto rapidi e nel complesso con sintomi abbastanza lievi.

Dopo quasi un mese barricato in casa seguendo rigorosamente i dettami dei medici, è arrivato il referto più atteso. Dall'entourage della famiglia un grande ringraziamento ai medici che per due mesi hanno seguito Merloni e a tutti i colori anche sotto varie forme hanno dimostrato affetto e vicinanza.