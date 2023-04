Francesco Moser in bici tra le colline senigalliesi

Francesco Moser in sella lungo le colline senigalliesi. Il campione di ciclismo è stato protagonista ieri di una pedalata lungo le strade che dalla spiaggia di velluto conducono ai borghi e ai colli dell’entroterra. Un’iniziativa per valorizzare la vocazione turistica del territorio che l’imprenditore di Barbara Maurizio Messersì, amico di lunga data del grande campione, promuove da oltre 10 anni.

A prendere parte al tour su due ruote, oltre a Moser, c’erano, tra gli altri, anche il suo ex compagno di squadra Simone Fraccaro e il mitico pistard belga Willy Debosscher, oltre a Mara Mosole, attuale compagna del campione e già campionessa italiana. Partito da Senigallia, il gruppo, guidato dallo "Sceriffo", ha percorso il lungomare fino a Marina di Montemarciano, per poi raggiungere Sant’Angelo, Ostra, Arcevia e Barbara. Qui la carovana ha fatto una sosta per un brindisi con il padrone di casa, Maurizio Messersì, prima di ripartire alla volta di Senigallia.