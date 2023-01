Francesco Varagona presidente Csv provinciale

Francesco Varagona è il nuovo presidente della Delegazione provinciale di Ancona del CSV Marche Ets (Centro servizi per il volontariato). A designarlo il Consiglio di delegazione scaturito dall’assemblea delle associazioni socie del CSV in provincia. Francesco Varagona ha avuto diverse esperienze nel Terzo settore, prima come amministratore unico di un’impresa sociale per la formazione (lo Ial Marche Srl), poi come presidente, tutt’ora in carica, di Adiconsum Marche, associazione di promozione sociale che si occupa della tutela e della rappresentanza dei consumatori. Varagona è anche socio di Iscos Marche Odv.