Francese alza il gomito e dà in escandescenze: soccorsa

Una coppia di francesi va a pranzo assieme: i due mangiano e bevono in grande allegria, lei alza un po’ troppo il gomito e inizia ad agitarsi, arrivando a gridare, così lui decide di uscire dal locale insieme a lei.

E’ stata una domenica pomeriggio movimentata quella di due giovani turisti, con la donna che alla fine viene soccorsa dal personale del 118 e portata all’ospedale Carlo Urbani. Sul posto anche la polizia, che ha tentato non senza difficoltà, viste anche le barriere linguistiche, di ricostruire i fatti.

La donna era in lacrime quando sanitari e poliziotti sono intervenuti in zona Fausto Coppi, poco distante dalla chiesa di San Massimiliano Kolbe, domenica verso le 18.40. Il ragazzo, dopo un giro in auto per cercare di far calmare la donna, l’aveva lasciata in strada al culmine di un acceso scambio verbale.

Si era temuta una violenza nei confronti della donna, quando i passanti hanno dato l’allarme, ma dopo gli accertamenti del caso, lei è scoppiata in lacrime dicendo che stava bene, non era vittima di alcunchè ma che avrebbe voluto solo riabbracciare il suo compagno.

Portata all’ospedale Carlo Urbani, la donna non ha necessitato di cure, perché nel frattempo i fumi dell’alcol erano svaniti e lei era tornata in sè: e voleva solo restare abbracciata al suo lui. Una domenica a dir poco vivace che ha richiesto, per almeno un paio d’ore, l’impegno di sanitari e forze dell’ordine.