Francini in una favola tragicomica

Dopo il grandissimo successo dello spettacolo ‘Ferdinando’ di Annibale Ruccello, interpretato e diretto da Arturo Cirillo, il secondo appuntamento della stagione del Teatro delle Muse di Ancona è con Chiara Francini e Alessandro Federico. Sono loro i protagonisti della commedia ‘Coppia aperta quasi spalancata’, in scena da domani a sabato alle ore 20.45 e domenica alle ore 16.30.

Scritta da Dario Fo e Franca Rame, con la regia di Alessandro Tedeschi, la commedia è una sorta di ‘favola tragicomica’ che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame descrivono in modo perfetto, con toni divertenti ma anche drammatici, raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile. Tutti si riconoscono infatti in "Coppia aperta... quasi spalancata", che porta in scena la relativa insofferenza al concetto di monogamia.

L’opera rappresenta uno degli spettacoli più popolari in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente. "Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!". Ironica quanto basta, e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv come Pippo Baudo e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e otto ristampe. Con il testo di Fo e Rame l’attrice si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia.

L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro "sopravvivenza" tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata. Per informazioni cisi può rivolgere alla biglietteria del Teatro delle Muse (07152525 e biglietteria@teatrodellemuse.org); i biglietti sono disponibili anche sul sito www.vivaticket.com).