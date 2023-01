Frane e strade chiuse: si lavora per le riaperture

E’ esondato solo in alcuni tratti della zona dei laghi a Campocavallo di Osimo il fiume Musone, ingrossato lunedì per la forte pioggia caduta nel giro di poche ore. La Provincia ha deciso di far chiudere al traffico il ponte di via Cagiata sul fiume, quello della pista ciclopedonale Girardengo. Si tratta infatti di un punto critico dove il fiume negli ultimi tempi è esondato più volte creando gravi danni. Quando l’allerta è rientrata, la situazione si è presentata comunque difficile e già ieri i volontari della pista si sono adoperati a segnalare la situazione a chi di dovere e a chiedere un intervento di pulizia urgente dell’alveo e non solo. Sempre nella vallata a sud di Osimo, non solo Campocavallo ma anche verso Padiglione e Passatempo si sono registrati diversi allagamenti nei terreni agricoli e in alcune strade, con i fossi colmi. Disagi alla viabilità per gli alberi crollati a terra a causa del vento. I vigili del fuoco del distaccamento osimano per tutta la giornata di ieri hanno effettuato tantissimi interventi di ripristino, dalle piante e rami caduti sulle strade ai pali dell’illuminazione pericolanti fino alle frane tra Osimo e Filottrano.