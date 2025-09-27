Frankenstein in scena secondo i Motus: un doppio capitolo

Al Teatro Gentile di Fabriano questa sera (ore 21) va in scena l’anteprima di "Frankenstein_diptych (love story + history of hate)", spettacolo che conclude la residenza dei Motus nella città della carta. La compagnia riminese, una delle più amate e seguite a livello internazionale, presenta per la prima volta insieme i due capitoli del progetto dedicato alla figura di Frankenstein, ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande.

Se nel primo capitolo la solitudine della scrittrice Mary Shelley e delle sue creature diventa spunto per esplorare il confine tra umano e non-umano, in ‘History of hate’ Motus tratta di quell’inceppo del meccanismo amoroso che provoca un ribaltamento dalle conseguenze irreversibili. È qui che l’amore, inaspettatamente, si trasforma in odio, la benevolenza in violenza, e le creature, inascoltate e isolate, si fanno mostri. Come nel romanzo di Shelley, dove la creatura è un ‘infelice’, qui il mostro nasce dalla solitudine, dalla sofferenza, e dal rifiuto, in un continuo, doloroso tentativo di trovare un posto nel mondo.

Motus nasce a Rimini nel 1991 su iniziativa di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, producendo sin dalla fondazione spettacoli di grande impatto, capaci di prevedere e raccontare le più aspre contraddizioni del presente. Il lavoro della compagnia, fatto di teatro, performance e installazioni, viene presentato in tutto il mondo. Il gruppo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e prestigiosi premi speciali.