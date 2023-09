Franzini: "Bene così" Lumezzane (BS) alla pari con tutti

LUMEZZANE (Brescia)

Dopo l’emozione dell’esordio e la conseguente resa di Vercelli, la matricola Lumezzane ha dimostrato di meritare un posto in serie C.

La vittoria letteralmente strappata all’ultimo secondo contro l’ostica Pergolettese, infatti, ha messo in mostra una squadra rossoblù attenta ed organizzata, manovriera e determinata, capace di assecondare al meglio le espresse richieste di mister Franzini dopo la sconfitta patita al Piola. Gli esami che attendono i valgobbini, però, continuano e, in questo senso, la terza giornata chiamerà Pesce e compagni a superare un ostacolo più che difficile.

In effetti il Lumezzane dovrà rendere visita al Vicenza (guidato dal duo bresciano Diana-Baresi), una delle pretendenti più accreditate alla promozione in serie B. "Anche nei momenti difficili - è l’analisi di Arnaldo Franzini che guarda subito avanti - siamo rimasti sempre in partita. Quando sei sul pezzo sei anche in grado di sfruttare un episodio fortunato per ottenere la vittoria. Questo deve essere il nostro spirito per tutto il Campionato". "Con la Pergolettese - spiega il tecnico valgobbino - i ragazzi sono entrati in campo con l’atteggiamento giusto e la cattiveria agonistica necessaria per fare bene. Nel finale abbiamo sfruttato una situazione da palla inattiva per conquistare tre punti importantissimi".

Una prova che può e deve diventare un insegnamento prezioso per il prosieguo del cammino della matricola rossoblù. Il Lumezzane, come ha sottolineato nel dopo-partita Matteo Abbate, tecnico della Pergolettese, possiede doti di sicuro rilievo e giocatori esperti. La vittoria al Saleri nel derby lombardo con la formazione cremasca deve far capire ai giocatori del presidente Andrea Caracciolo che l’errore più importante da evitare assolutamente è quello di scendere in campo timorosi e contratti come è capitato nel match inaugurale con la Pro Vercelli.

Luca Marinoni