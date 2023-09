Frasassi Climbing: festa dell’arrampicata

Al via la nona edizione del Frasassi Climbing Festival, evento internazionale dedicato all’arrampicata e alle attività outdoor in uno degli ambienti più suggestivi del territorio italiano: il parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Il focus dell’evento è l’arrampicata sportiva ma sono previste diverse sessioni di yoga e acroyoga che permetteranno ai partecipanti di lavorare su flessibilità, equilibrio e performance praticando sulla splendida spianata del Monte Murano. Ogni sera prevista una proiezione cinematografica a tema e il dj set di Climbing Radio, che domani alla palestra comunale di Serra San Quirico, andrà avanti fino a tarda notte con l’AfterClib di TechnoTanaro. Previsti anche trekking, escursioni in mountain bike e visite speleologiche per scoprire il territorio della Gola della Rossa. Tra le novità i Frasassi Tips, la possibilità di vincere una mezza giornata di blocchi con gli atleti Petzl Wafaa Amer e Cesar Grosso, e la Monte Murano TA, trail autoregolata per immergersi in natura e apprezzare i paesaggi del parco.