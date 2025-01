Frasi razziste in campo. Le scuse alla famiglia

Si volta pagina, ma senza ignorare la gravità del fatto.

Si parla ancora di frasi razziste, di quelle espressioni offensive rivolte ad un giovane calciatore senigalliese da un pari età, proprio durante la gara di sabato pomeriggio tra la Juniores vigorina e quella de L’Aquila.

"Si tratta di un episodio talmente sgradevole che non ha bisogno di ulteriori commenti, per fortuna L’Aquila ha dimostrato serietà e puntualità - spiega Loris Servadio, responsabile ed anima del prestigioso settore giovanile senigalliese -. È difficile trovare una strategia vincente: oggi certi temi vengono affrontati senza timore, ma nessuno può entrare nella testa dei ragazzi. Le società, però, devono mostrarsi propositive e sempre presenti durante l’anno, specie nel rapporto tra dirigenti, allenatori e ragazzi - continua Servadio -. La Federazione richiede un atteggiamento costruttivo, noi cerchiamo di non deludere le attese. La Scuola Calcio Vigorina persegue con convinzione dei principi che sono le fondamenta dello sport e della civiltà, mi riferisco al fair play in campo ed ovviamente al rispetto per gli altri in ogni situazione. Queste sono le priorità, la cultura degli alibi non fa proprio parte del nostro modo di educare".

La Vigor non minimizza, ma ha apprezzato la puntualità e la serietà del club aquilano per come ha gestito la situazione.

"È un fatto grave e nessuno può permettersi di sminuire l’accaduto, purtroppo questi episodi sono ricorrenti e tristemente attuali, quindi è giusto stigmatizzare certi comportamenti ingiustificabili - sottolinea il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Detto ciò, rimango dell’avviso che un ragazzo, specie se così giovane, vada educato e non sottoposto alla gogna mediatica. Ovviamente non conosco l’autore di queste frasi così sconsiderate, ma da adulto sento la necessità di ribadire l’importanza del nostro ruolo di educatori. L’Aquila è una grandissima società, composta da persone serie che di certo andranno a fondo e parleranno con il diretto interessato - continua Moroni -. Il direttore generale Simone Bernardini ha telefonato a me ed anche la famiglia del ragazzo, vittima di questi beceri insulti, è stata contattata per rinnovare le scuse da parte di tutto il club. Apprezzo molto la professionalità del loro ambiente. Le scuse sono state accettate, dobbiamo però lavorare tutti insieme per fare in modo che certi comportamenti non capitino più".

Nicolò Scocchera