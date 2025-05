Ancora frasi razziste, choc nella scuola media di Ancona: “Bruciamo gli ebrei”

Ancona, 17 maggio 2025 – Frasi turpi e vergognose inneggiando allo sterminio compiuto dai nazisti nei campi di concentramento: la scuola media di nuovo nella bufera. Frasi irripetibili: “Bruciamo gli ebrei, i gay, i negri...” e altro ancora. Sette mesi dopo un altro grave episodio antistorico avvenuto nello stesso istituto scolastico (uno studente aveva strappato dalle mani del prof un libro inneggiando a slogan fascisti in piedi sul banco), allora anticipato proprio dal Carlino, un gruppo di alunni-bulli ha voluto emulare quel gesto.

Un gruppo di alunni di una classe della sezione ‘medie’ (nello stesso plesso ci sono anche le elementari) ha scritto delle frasi molto pesanti su un foglio o un cartoncino di grosse dimensioni, aggiungendo anche delle svastiche a mo’ di addobbi, attaccando il tutto all’armadietto presente nella classe in questione.

L’aggravante è che gli autori o quelli che hanno aderito alla bravata, se di bravata si può parlare, hanno firmato in calce il gesto rendendosi dunque volontariamente riconoscibili, come a rivendicare l’azione. Il personale docente si è subito accorto di quanto accaduto e ha immediatamente segnalato il tutto alla dirigente di plesso e ovviamente alla responsabile dell’istituto. Un’indagine interna è partita anche stavolta e sarà importante capire se e quali conseguenze ci saranno per gli autori dell’episodio, tenendo conto che le lezioni sono entrate nel rush finale. Alla luce dei fatti è possibile che il gruppo possa andare incontro a sanzioni serie, a partire da una sospensione che a questo punto potrebbe comportare anche la bocciatura, se si trattasse di alunni delle prime due classi o la non ammissione all’esame qualora frequentassero una delle classi terze.

I fatti risalgono alla mattina di mercoledì scorso. Ad accorgersi dell’accaduto è stata una delle docenti di quella classe che, appena entrata in classe, ha notato quel foglio affisso sull’armadietto. È bastata una rapida occhiata per capire di cosa si trattasse. Scritte che fanno male, cariche di odio e dunque ancora più dolorose se realizzate da ragazzini dai 12 ai 14 anni. Comunque ingiustificabili, al netto dell’età, nonostante il commento, allora, della stessa dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, in occasione dell’episodio dello scorso autunno sempre in quella scuola; la D’Amico aveva derubricato il tutto come “un fatto grave, ma al tempo bisogna dare il giusto significato al gesto perché a 14 anni non si ha la maturità per comprendere il peso del gesto stesso”.

Oltre alle frasi choc e alle svastiche disegnate, il dettaglio che colpisce di più è la firma del gesto da parte degli autori. Non solo non hanno cercato di nascondere le proprie responsabilità, al contrario hanno voluto rivendicare con forza di avere quei valori malati, antistorici e indegni. Sarebbero diversi coloro che hanno aderito all’azione, non è chiaro il numero preciso, comunque tutti maschi. Nei prossimi giorni si attendono le comunicazioni da parte della dirigenza di plesso e d’istituto nei confronti dell’episodio.