Frassica: "La musica mi fa sempre stare bene"

di Raimondo Montesi

Una serata in compagnia di Nino Frassica e i suoi Los Plaggers. Divertimento assicurato quindi oggi (ore 21) al Teatro La Fenice di Senigallia, dove il popolare attore è pronto a mescolare comicità e musica grazie all’apporto della sua ‘banda’.

Frassica, come nasce questa fusione, qual è il ‘metodo di lavoro’ che porta alle vostre ‘particolari’ cover di brani celebri?

"Nasce dal mio amore per la musica. La musica in generale mi fa sempre stare bene, così ho deciso di unire alla mia impronta comicosurreale una serie di mix di canzoni famose che si legano fra di loro in maniera inaspettata. Da solo non potevo farlo e quindi ho creato Los Plaggers, sei formidabili musicisti siciliani. Io sono la Guast Star del gruppo. Il tutto è nato provando e divertendoci insieme".

Concerto-cabaret è la definizione giusta per lo spettacolo?

"È uno show comicomusicale esilarante e coinvolgente per il pubblico, che sarà coinvolto direttamente negli sketch, musicali e non".

Può anticiparci qualche titolo? E i suoi ‘classici’, come ‘Cacao Meravigliao’, ci saranno tutti?

"Sì ci saranno tanti brani conosciuti come "Cacao Meravigliao". Non posso spoilerarli brani, ma ci sono una serie di omaggi, tra cui non può certo mancare quello a Renzo Arbore".

Ha nostalgia del periodo ‘storico’ con Arbore o guarda più al futuro che al passato?

"Arbore per me ha rappresentato la più alta forma di ispirazione e divertimento, ho ricordi davvero bellissimi. Gli devo tantissimo, ma anche gli ultimi anni sono stati pieni di grandi soddisfazioni. Sono molto affezionato anche a ‘Che tempo che fa’, o a ‘Sconcert’ su Prime video, a cui tengo tantissimo e che mi ha fatto divertire parecchio".

Decine di film e programmi in tv, una ventina di fiction, radio, dischi, libri, pubblicità... Ma come fa?

"Mi diverto sempre e questo è fondamentale perché il buon umore è il primo ingrediente per far divertire gli altri e dare sempre il massimo".

Ma c’è qualcosa che ancora non ha fatto e vorrebbe fare?

"Mi mancano i fotoromanzi, ma prima o poi farò anche quelli! Seriamente, mi sento in credito con il cinema. Vorrei girare un bellissimo film, non sogno necessariamente un ruolo drammatico. Il mio forte posso darlo nel comico".

Che ne pensa della ‘fuga’ dalla Rai di tanti noti personaggi, come Fazio?

"Non credo si tratti di una fuga. La Rai ha fatto le proprie scelte, e chi ha potuto si è guardato attorno. Nel caso di Fazio la Rai ha deciso di non rinnovare il contratto e quindi giustamente Fabio ha accettato la proposta di Discovery".