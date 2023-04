Fratelli d’Italia annuncia la lista Sono tredici le donne schierate "Nomi che rappresentano la città"

Nella coalizione di centrodestra, tra liste civiche e partiti tradizionali a sostegno di Daniele Silvetti sindaco è la forza politica che mira a "primeggiare", visti anche i lusinghieri risultati ottenuti nelle più recenti tornate elettorali.

E a giudicare dalle parole dei big di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, capogruppo in Consiglio regionale, e Marco Ausili, consigliere regionale, anche per fare da traino e contribuire a portare "Ancona verso una nuova strada. Fratelli d’Italia raccoglierà, insieme a tutta la coalizione, questa sfida, puntando anche su una filiera istituzionale con la Regione Marche e con lo Stato, di cui il capoluogo potrà beneficiarne a pieno".

FdI presenterà i 32 candidati al Consiglio comunale venerdì, alla Galleria Dorica, alle 14.45. Interverrà tutto lo stato maggiore del partito meloniano, ma intanto – ieri – lo spoiler dei profili individuati: "Tredici donne e diciannove uomini, di qualità e spessore, che rappresentano uno spaccato completo della città di Ancona, spaziando in diversi ambiti", anticipano.

Di seguito gli aspiranti consiglieri, in ordine alfabetico per cognome: Sabrina Agarbati (52 anni, disoccupata); Mariacristina Ascenzo (48 anni, avvocato); Francesco Bastianelli (49 anni, imprenditore); Enrico Bigoni (53 anni, imprenditore); Lorella Bonamano (64 anni, operatrice culturale); Francesca Bonfigli (56 anni, agente immobiliare); Bruno Breda (58 anni, funzionario ministero Giustizia); Maria Grazia De Angelis (64 anni, medico anestesista); Fabrizio Del Gobbo (55 anni, avvocato); Angelo Eliantonio (33 anni, impiegato); Fabiola Fava (57 anni, impiegata); Mario Antonio Massimo Fusario (45 anni, avvocato); Roberto Greatti (57 anni, poliziotto in pensione); Giuseppe Iesce (54 anni, Luogotenente Capitaneria di Porto); Valentino Indri (62 anni, agente di commercio); Orlanda Latini (50 anni, impiegata); Ettore Luceri (50 anni, ingegnere); Angelica Lupacchini (30 anni, impiegata); Matteo Marzioli (35 anni, ingegnere); Paola Massei (60 anni, coordinatrice servizi infermieristici); Marco Maurizi (65 anni, imprenditore); Carla Mazzanti (63 anni, medico veterinario); Fabio Mecarelli (46 anni, impiegato); Loris Mencarelli (60 anni, dirigente di cooperativa sociale); Sara Minichino (26 anni, impiegata); Francesco Novelli (26 anni, impiegato); Silvia Pennucci (53 anni, avvocato); Luciano Sacconi (62 anni, imprenditore); Patrizia Serangeli (56 anni, insegnante di Liceo); Riccardo Strano (71 anni, ex dirigente turistico in pensione); Jacopo Toccaceli (59 anni, impiegato e commerciante) e Giovanni Zinni (49 anni, impiegato).