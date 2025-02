Fratelli d’Italia, i congressi: "Fallimenti? Tutto il contrario: il nostro è il Miracolo Marche. E non temiamo Matteo Ricci"

Campagna elettorale sia, destinazione Palazzo Raffaello. Se lo stato maggiore del Pd, oggi, sarà riunito a Chiaravalle per l’appuntamento "Al lavoro per l’alternativa" – all’attuale governo regionale – e i fari si accenderanno alle 10 per il convegno "Facciamo il punto: i fallimenti della destra nelle Marche" con il candidato governatore in pectore del centrosinistra e eurodeputato dem Matteo Ricci (a proposito: scioglierà la riserva?), dall’altra parte, ieri, Fratelli d’Italia, partito del presidente Francesco Acquaroli, ha giocato d’anticipo: "Fallimenti? Tutto il contrario: il nostro è il ‘Miracolo Marche’", lo slogan coniato da Carlo Ciccioli, collega in Europa dell’ex sindaco di Pesaro. Esplicita la senatrice e coordinatrice regionale Elena Leonardi: "Pensasse ai fallimenti del Pd e a come hanno lasciato le Marche, sulle quali invece noi stiamo invertendo la rotta". Più volte evocate le situazioni ereditate, dal ritardo infrastrutturale alla sanità ("ma abbiamo cambiato passo") per arrivare a Banca Marche ("Quando il Pd, a livello nazionale, la faceva fallire, se non ricordo male il sindaco Ricci era anche vicepresidente di quel partito"). Tranchant il consigliere e responsabile regionale dell’organizzazione Fdi, Andrea Putzu: "Dimenticano che ci hanno lasciato una regione in transizione. Ma non lo dimenticano i marchigiani. Se abbiamo fallito noi, consiglierei di guardare i risultati delle elezioni comunali. Forse questi incontri servono al Pd per raccogliere i cocci, sicché hanno perso anche nel condominio di casa loro".

Elettricità a distanza e gli impulsi sprigionati dai meloniani, riuniti ad Ancona, in coda ad una conferenza nata per lanciare "la stagione dei congressi comunali", che fungono da "grande esercizio di democrazia" e irrobustiscono "il radicamento sul territorio, nel pieno coinvolgimento della base". Passaggi che, per Leonardi, "permettono di calibrare al meglio l’azione politica, rispondendo con efficacia alle esigenze dei cittadini e continuando nel buongoverno con la Giunta Acquaroli". Buongoverno che nel Ciccioli-pensiero si traduce "in un miracolo". Ma farli, chiarisce "non è semplice. E in genere gli umani non ci riescono. Noi ne abbiamo fatti un po’". E dice quali: "Dovremmo fare due tabelle: quanti turisti prima, quanti oggi; quanti voli prima, quanti oggi; com’erano le opere pubbliche prima, come sono oggi; quanti fondi avevano trovato per la ricostruzione post sisma prima, quanti ne abbiamo trovati noi; per non parlare dei 400 milioni assegnati per l’alluvione: quale governo di centrosinistra ha mai dato alle Marche queste risorse?".

L’avversario (designato) di Acquaroli non li preoccupa. "Non lo temiamo – l’affondo di Leonardi –. La sua storia e quello che ha fatto il Pd parlano per lui. Quello che stiamo facendo con Acquaroli parla attraverso le opere che stiamo mettendo a terra e la visione". Chiosa finale. Poi la foto con i presenti, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Nicola Baiocchi (il secondo è coordinatore del Pesarese), il coordinatore del Fermano Andrea Balestrieri, l’assessore anconetano Angelo Eliantonio e i parlamentari Stefano Benvenuti Gostoli e Rachele Silvestri. E via ai congressi. Con uno sguardo alle Regionali.